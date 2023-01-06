ДТП в Димоне: серьезно ранены два человека

Медики и фельдшеры МДА оказали им помощь на месте и эвакуировали их в больницу. Пострадавшие пребывали в бессознательном состоянии.

Два человека находятся в тяжелом состоянии после автомобильной аварии на юге страны.

Об этом сообщает портал Israel Hayom.

Издание уточняет, что инцидент произошел в пятницу, 6 января, в результате столкновения автомобиля с мотоциклом на улице Амель в Димоне.

«Медики и фельдшеры МДА оказали помощь на месте и эвакуировали их в больницу», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, пострадавшие пребывали в бессознательном состоянии.

Как сообщал Курсор, на днях мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после столкновения с автомобилем в Петах-Тикве. Инцидент произошел на улице Баал-Шем-Това.