ДТП в Модиине: 18-летний молодой человек получил серьезную травму головы

Молодой человек с тяжелой черепно-мозговой травмой доставлен в больницу Шиба парамедиками МАДА. Врачи в медицинском центре в настоящее время борются за его жизнь.

В городе Модиине произошла серьезная авария, в которой пострадал 18-летний парень.

Приехавшие на срочный вызов медики МАДА оказали ему на месте происшествия необходимую первую помощь.

Потребовалась срочная эвакуация, и молодого человека с тяжелой травмой головы доставили в больницу Шиба в Тель-Ха-Шомер.

Врачи больницы проводят необходимые мероприятия по стабилизации состояния пострадавшего.

«Курсор» писал о скандале в школе в Герцлии: детей заставляют относиться к второкласснику как к девочке. Мальчику разрешили считаться девочкой и пользоваться туалетом для девочек, что вызвало серьезные неодобрения родителей других детей из школы в Герцлии.

Редакция сообщала, что Ben & Jerry’s возобновит продажи мороженого в Иудее и Самарии. Министерства иностранных дел и экономики выпустили совместное заявление, в котором приветствовали соглашение, достигнутое между израильской компанией Ben & Jerry’s и ее материнской компанией Unilever, согласно которому компания сможет продавать свое мороженое в Иудее и Самарии.

Наш сайт информировал о подозрении на поджог: в Рамат-Гане вспыхнула популярная закусочная. Пожар во вторник вечером в закусочной «Paris Texas», которая в настоящее время закрыта до особого распоряжения, возник в зоне киосков на территории фондовой биржи в Рамат-Гане.