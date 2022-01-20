Извержение вулкана в Перу привело к утечке нефти, что стало настоящей экологической катастрофой

Власти заявили, что разлив нефти у побережья Перу вызвал «экологическую катастрофу». Власти перекрыли три пляжа, пострадавших от разлива, и говорят, что обнаружили десятки мертвых животных, покрытых нефтью.

На нефтеперерабатывающем заводе в Ла-Пампилья произошла утечка более 6 000 баррелей нефти после того, как в субботу в танкер попали ударные волны, связанные с извержением вулкана Тонга.

Чиновники министерства иностранных дел призвали нефтяного оператора Repsol выплатить компенсацию.

«Это самая страшная экологическая катастрофа, которая произошла вокруг Лимы за последнее время и нанесла серьезный ущерб сотням рыбацких семей», — говорится в заявлении министерства, опубликованном в Twitter.

Директор по связям с общественностью компании Тайн Ван Ден Уолл Бейк отрицает свою ответственность за утечку во время интервью в среду, заявив, что утечка была «ограниченной».

«Мы не были причиной этой экологической катастрофы, и мы не можем сказать, кто несет ответственность», — заявила она в среду в эфире национального радио.

Но премьер-министр Мирта Васкес позже заявила журналистам, что у компании «очевидно» не было плана на случай непредвиденных обстоятельств, такого как крупный разлив нефти.

Прокуратура объявила, что они начали расследование роли Repsol в инциденте на фоне предупреждений министерства окружающей среды о том, что испанский энергетический гигант может быть оштрафован на общую сумму более 34,5 млн долларов.

Официальные лица говорят, что утечка нанесла ущерб примерно на 18 000 квадратных километров охраняемых зон, содержащих множество редких растений и животных.

Под руководством правительства также проводится расчистка около трех километров пляжей.

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