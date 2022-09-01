Душил ребенка до потери сознания: новые детали резонансного убийства в Иерусалиме

Представлен обвинительный акт против дяди, убившего своего 5-летнего племянника в Иерусалиме.

Окружная прокуратура Иерусалима представила в окружной суд города обвинительный акт в убийстве при отягчающих обстоятельствах против подсудимого, убившего своего пятилетнего племянника в Иерусалиме.

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемый душил ребенка до потери сознания. В определенный момент родители мальчика, бабушка и дедушка стали искать его по дому, пока не нашли бездыханного ребенка в комнате обвиняемого, которая была заперта.

Обвинение просило арестовать обвиняемого до окончания судебного разбирательства в отношении него.

Ранее Курсор сообщал, что полиция задержала 50-летнего жителя Вади-Ары за то, что он систематически издевался над членами своей семьи. Он применял к ним физическое насилие, запрещал им тратить деньги и угрожал убийством.

Курсор писал также, что в Афуле на водителя автобуса напал 17-летний подросток, который избил его, используя свой сотовый телефон.

Кроме того, в Бар-Илане в Иерусалиме во время наблюдения за строительными работами скоростного трамвая арабский охранник жестоко избил израильтянина. Раненому оказывается медицинская помощь на месте.

Напомним, что в больничной кассе Клалит произошел вопиющий инцидент: доктор набросился на больного и с угрозами убийстваначал избивать его.