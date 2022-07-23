Двойное убийство в Бейт-Шемеше: стали известны новые детали

В полиции заявили, что 43-летний мужчина подозревается в том, что зарезал свою 21-летнюю дочь, а затем покончил с собой в квартире в Бейт-Шемеш. Позже разрешили опубликовать имя мужчины, убившего свою дочь. Это — 43-летний Александр Саванюк, из Бейт-Шемеша а, погибшая — Лиана Саванюк, ей был 21 год.

Служба экстренной помощи МАДА сообщила, что у двоих были обнаружены ножевые ранения. Медики, прибывшие на вызов, не смогли их реанимировать. В полиции заявили, что начали расследование.

Согласно сообщениям СМИ, предполагается, что мужчина зарезал свою дочь, прежде чем покончить с собой. В частности, согласно предварительным результатам расследования, Александр нанес дочери удар кухонным ножом в шею, после чего совершил самоубийство. На месте трагедии обнаружено несколько окровавленных ножей.

также стало известно, что мужчине был выдан запретительный судебный приказ, и он не должен был находиться в непосредственной близости ни со своей дочерью, ни с ее 17-летним братом. Александр и мать погибшей были в разводе уже более года. С тех пор Александра возле дома бывшей супруги не замечали.

Полиция заявила, что женщину убили в доме ее матери. Мать была в отпуске на севере страны и попросила сына пойти и проверить сестру, потому что она не отвечает на звонки после того, как отец сказал, что идет на квартиру. Сын пошел проверить и в квартире обнаружили тела сестры и отца.

Активисты давно жалуются, что недостаточно делается для предотвращения насилия в отношении женщин в Израиле, особенно в случаях, известных властям.

По данным исследователей из Израильской обсерватории по убийствам женщин при Еврейском университете, июнь был самым смертоносным месяцем в этом году по количеству случаев убийства женщин.

Исследование центра, посвященное первой половине 2022 года, показало увеличение числа убийств женщин на 71% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В январском отчете центра говорится, что в 2021 году в Израиле было зарегистрировано 16 случаев убийства женщин родственниками или партнерами, а в 2020 году — 21 случай.

Ранее Курсор писал о двойном убийстве в Бейт-Шемеше. В квартире жилого дома в Бейт-Шемеше парамедики обнаружили тела мужчины и женщины, без признаков жизни. Полиция начала расследование и поделилась одной из версий.

Курсор сообщал, что израильтянка в возрасте 30 лет была арестована израильской полицией за то, что нанесла ножевое ранение партнеру своей матери.

Еще мы писали, что 14-летний житель Эйлата во время купания в Красном море обнаружил в воде нож, который оказался орудием убийства.