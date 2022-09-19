Двух палестинцев осудили за терроризм и за другие преступления в Иерусалиме

Окружной суд Иерусалима осудил двух палестинцев по обвинению в террористических актах, а также за то, что они бросали камни в машину еврейской семьи в Восточном Иерусалиме в 2021 году.

В понедельник, 19 сентября, подсудимых, Мохаммеда Сабитани и Махмуда Абу Аль-Хава, признали виновными в нанесении телесных повреждений младенцу, который в это время находился в автомобиле. Происшествие произошло в мае 2021 года, когда ХАМАС обстрелял район Иерусалима ракетами из Газы, что спровоцировало 11-дневную войну с Израилем.

Об этом сообщает Haaretz.

В обвинительном заключении против двух преступников сказано, что еврейская пара и их 7-месячная дочь ехали по кварталу А-Тур и в какой-то момент сбавили скорость из-за интенсивного движения впереди них. Двое подсудимых находились в авто, которое ехало с другой стороны.

Преступники заметили семью, вышли из транспортного и начали бросать в ее сторону камни, один из которых попал ребенку в лицо, ранив ее. В ответ на обвинения подсудимые заявили, что их действия – это не терроризм.

Однако, судья отклонил их доводы и признал их виновными в терроризме и умышленном причинении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. Их также осудили за террористический акт, связанный с забрасыванием авто камнями и умышленным повреждением машины из расистских побуждений. Максимальное наказание за преступления составляет 20 лет лишения свободы.

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