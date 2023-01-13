Двух женщин на севере страны покусали шакалы

Животных словили и отправили на лабораторные исследования, где проверят на заражение бешенством.

В пятницу, 13 января, шакал напал на женщину в кибуце Шамир в Верхней Галилее.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что инцидент произошел после того, как на прошлой неделе в том же кибуце были покусаны два жителя.

«Вчера в другом подобном случае – шакал укусил женщину в кибуце Шлухот в Бейт-Шеане. … Женщины получили легкие телесные повреждения, животных отловили и отправили на лабораторные исследования, где проверят предположение, что они заражены бешенством», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 6 января, двух жителей кибуца Снир на севере Израиля покусал шакал. Животное, предположительно больное бешенством, несколько часов бродило по поселку, после чего его застрелили и отправили на экспертизу.

Двоих пострадавших доставили в больницу Зив в Цфате для вакцинации против бешенства. После второго нападения на место прибыл координатор службы безопасности Снира. Ему удалось застрелить животное.

Также Курсор информировал о том, что в среду, 4 января, в министерстве здравоохранения предупредили израильтян, что в заповеднике Тель-Дан на севере страны, обнаружен шакал, зараженный бешенством.

На данный момент известно, что люди с ним не контактировали, но граждан просят соблюдать осторожность и напомнили, как действовать в разных ситуациях.

В ведомстве напомнили, что укус или царапины, оставленные бешеным животным, нужно срочно промыть проточной водой и использовать мыло, а также дезинфицирующие средства. Потом нужно сообщить об происшествии в Бюро здравоохранения и получить, в случае необходимости, профилактическое лечение.

Курсор писал ранее, что согласно недавно опубликованным данным движения «Израиль против живых поставок», в 2022 году в Израиль было импортировано 925 440 животных для убоя.