Экс-генпрокурор США резко высказался о вмешательстве правительства в судебную реформу в Израиле

Страны не вмешиваются во внутренние дела других государств, и это является традиционной дипломатической практикой.

Об этом заявил бывший генеральный прокурор США Майкл Мукасей, сообщает Israel Hayom.

По словам Мукасея, «было необычно, чтобы люди здесь комментировали внутренние дела, которые зависят от решения Израиля и его граждан».

«Смешно говорить, что Израиль станет менее демократичным, если реформа будет одобрена. На самом деле новая система будет более демократичной, чем старая», — считает экс-генпрокурор США.

До этого мы писали о том, что министр юстиции Ярив Левин выразил свое несогласие с возможной перспективой замораживания продвижения судебной реформы, ради проведения переговоров с оппозицией.

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Как известно, накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.