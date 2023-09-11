Экс-глава разведки «Моссада» резко отреагировал на предупреждение Давида Барнеа Ирану

Он считает, что это было своего рода посланием США.

Бывший руководитель разведки и операций «Моссада» Хаим Томер заявил, что нынешний руководитель этого агентства Давид Барнеа предупредил Иран не просто так, а намеренно, чтобы дать понять и Соединенным Штатам, что Израиль может позволить себе свободу действий даже в самом центре Тегерана.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

Также он добавил, что подобное предупреждение скорее всего было сделано с одобрения премьер-министра Биньямина Нетаниягу. По мнению Томера, Барнеа не угрожал иранцам, поскольку он осознает, что это не имеет значения, а представлял израильскую позицию американцам.

"Барнеа отражает резкую критику нынешней администрации США… он говорит американцам, что у него есть свобода действий, и что его не интересует то, что они делают в Тегеране, или ядерная проблема», - сказал Томер.

Ранее "Курсор" писал о том, что глава Моссада предупредил Израиль об опасности. Дэвид Барни подчеркнул необходимость постоянного развития и адаптации нашей стран к новым вызовам и угрозам.

Также мы сообщали, что глава Моссада Барнеа говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны провели беседу накануне прибытия десятков тысяч паломников в Умань. Разговор прошел на фоне возникшей напряженности между Киевом и Иерусалимом, а также в попытке улучшить отношения между странами.

Кроме того, стало известно, что россия может передать Ирану оружие, которое поставит под угрозу Израиль. Израильские разведчики узнали подробности соглашения россиян с иранцами.