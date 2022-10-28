Экс-глава ЦАХАЛа опасается гражданской войны из-за Бен-Гвира

Дэн Халуц считает, что Бен-Гвиру не зря ЦАХАЛ отказал в праве служить в армии, даже сейчас он является угрозой и может спровоцировать гражданскую войну.

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа Дэн Халуц предупредил, что может разразиться «гражданская война» из-за необдуманных действий религиозного сиониста Итамара Бен-Гвира

Халуц, занимавший пост главы ЦАХАЛа с 2005 по 2007 год, заявил что «в тот момент, когда [Бен Гвир] попытается реализовать свои ужасные идеи, здесь начнется гражданская война».

«Мы никогда не откажемся от фундаментальных прав, а этот человек был дисквалифицирован от военной службы, у него много правонарушений — я не знаю, как ему разрешили иметь ручное оружие», — добавил Халуц.

Бен-Гвир, которого ЦАХАЛ не принял на службу из-за его ультраправой деятельности еще в подростковом возрасте, пережил всплеск популярности во время нынешнего избирательного цикла, и опросы предсказывают, что его партия получит 12-14 мест и станет третьей по величине фракцией Кнессета.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу недавно публично заявил, что если он вернет себе пост премьер-министра, то «пламенный» законодатель станет министром в его правительстве.

В последние годы Бен-Гвир утверждает, что он эволюционировал и стал более умеренным, но Халуц отверг эту идею, сказав: «он не изменился и не изменится… что мы видим, то и получаем».

Ранее Курсор писал слова Нетаниягу: Харедим уравняют позиции. На встрече с религиозными журналистами Нетаниягу призвал всех ультраортодоксов прийти на выборы и голосовать за «Объединенный иудаизм Торы».

Редакция информировала, что опрос показывает, какой из блоков ближе всего приближается к необходимому большинству.

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