Экс-начальник Генштаба дал оценку призыву Фогеля арестовать Лапида и Ганца

Депутат Кнессета, бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот осуждает слова депутата Цвики Фогеля, призвавшего к аресту Яира Лапида и Бенни Ганца «за государственную измену».

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я призываю депутата Кнессета, бригадного генерала (в отставке) Цвику Фогеля отказаться от своих слов о необходимости ареста Лапида и Ганца, и призываю премьер-министра Нетаниягуу немедленно осудить их. Коалиция, призывающая к аресту лидеров оппозиции, неприемлема в демократической стране», — написал Айзенкот.

Как сообщал Курсор, депутат Кнессета от Оцма Иегудит и глава комиссии кнессета по внутренней безопасности Цвика Фогель заявил, что нужно арестовать Яира Лапида, Бени Ганца, Яира Голана и Моше Яалона. По его словам, поводом для ареста является государственная измена.

«Эти четверо должны быть арестованы, сейчас они самые опасные люди», — заявил Фогель о лидерах оппозиции, среди которых – двое бывших начальников Генштаба ЦАХАЛа.

Ранее Курсор информировал о том, что лидер оппозиции Яир Лапид пообещал продолжить боевые действия на улицах по всей стране в «войне за наш дом». Это заявление стало ответом на запланированную правительством судебную реформу.

Позицию Лапида поддержал бывший министр обороны Бени Ганц.

«Если вы продолжите свой путь, ответственность за гражданскую войну, которая назревает в израильском обществе, ляжет на вас. Пришло время массово выйти на демонстрации, время заставить страну встряхнуться», — заявил Ганц.

Также Курсор писал о том, что депутат Кнессета от Оцма Иегудит Цвика Фогель назвал Яира Лапида и Бени Ганца «двумя нытиками».