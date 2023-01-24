Экс-судья БАГАЦа рассказал, какой должна быть судебная реформа

По мнению Яакова Тиркеля, Верховный суд должен быть ограничен в применении права вето по поводу тех или иных антиконституционных законов, но точно не большинством в 61 депутат Кнессета.

В последнее время в правовой системе слышна сильная критика планируемой реформы судебной системы. Среди противников плана министра Ярива Левина есть те, кто согласен с необходимостью внесения некоторых изменений в судебную систему – но не в предлагаемом формате.

Судья Верховного суда в отставке Яаков Тиркель изложил приемлемые для него изменения, сообщает портал Детали.

В частности, Тиркель отвергает претензии относительно проблематичности системы избрания судей специальной комиссией.

«Я бы не стал вмешиваться в вопрос комиссии по отбору судей. Она работает очень хорошо и в полном порядке с 1953 года, я не вижу причин для ее реформирования», — говорит он.

Также Тиркель считает, что ситуацию со статусом юридических советников правительства и министерств следует оставить такой, какая она есть на сегодняшний день. В то же время, он согласен на усовершенствование механизма, при котором Верховный суд будет ограничен в применении права вето по поводу тех или иных антиконституционных законов, но точно не большинством в 61 депутат Кнессета.

«Я думаю, что это не может быть простое большинство, должно быть особое большинство. Например, называлась цифра в 70 депутатов Кнессета. По сей день система работает нормально и согласно известной поговорке: «Не трогай то, что работает нормально», — уверен экс-судья БАГАЦа.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.