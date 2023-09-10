Эксперты назвали главную причину отказа Израиля от антироссийских санкций

За год в израильские банки было переведено более 1.5 миллиардов долларов из россии.

Израиль все чаще становится притоном для бизнесменов из *россии, попавших под санкции со стороны ЕС, США и других стран, а также для тех, кого санкции еще не затронули.

Об этом пишет "Детали".

С начала 2022 года из России в израильские банки было переведено более 1,5 миллиарда долларов, оценивает инвестиционная компания SmartGen. Но общая сумма выведенных средств значительно превышает эту цифру за счет использования "серых схем" с криптовалютой и переводом денег через третьи стран за пределы Израиля. В основном речь идет о небольших бизнес-активах, сумма которых составляет от 5 до 15 миллионов долларов на каждого человека.

"Примечательно, что около 90% этих переводов произвели граждане Израиля. Некоторые из них недавно вернулись в страну, став новыми репатриантами, в то время как другие давно обладают израильским гражданством, но не проживают там. Они вновь обратили свое внимание на Израильские преимущества, которые позволяют им сохранить свои капиталы в этой стране", говорит Марк Ойгман, владелец инвестиционной компании SmartGen.

По словам Ойгмана, за последние 2-3 месяца люди стали особенно активно переводить деньги в Израиль из ОАЭ. В прошлом они быстро разместили свои средства там, но теперь местные власти начинают создавать проблемы для российских средств.

Эксперты утверждают, что эта ситуация связана с давлением со стороны США. Они отмечают, что каждые полгода комиссии из США приезжают в ОАЭ и требуют от местных финансовых учреждений более тщательного контроля за российскими средствами.

Специалисты считают, что такие возможности для перевода денег стали доступны благодаря отказу Израиля присоединиться к антироссийским санкциям. В условиях растущего числа западных санкций, потребность в израильских бухгалтерах и юристах, способных находить обходные пути, все больше возрастает. Российские чиновники не могут напрямую передавать деньги в израильские банки, опасаясь штрафов со стороны США и Европы.

Напомним, США ввели новые санкции против «финансовой элиты» рф — обнародован список.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!