Эксперты рассказали, насколько жарче станет в Израиле к 2030 году

С помощью специальных моделей израильские ученые разработали два прогноза – оптимистичный и пессимистичный. В любом случае летом станет больше жарких и засушливых дней – и больше пожаров.

В 2022 году средняя температура за лето в Израиле должна составить 33 градуса по Цельсию. Предполагается, что к 2030 году она вырастет до 34 градусов. Более того, к 2050 году показатель вырастет до 35 градусов.

Об этом сообщили в израильской метеослужбе.

Чтобы это выяснить, израильские ученые решили воспользоваться разработанными ими же моделями. Таким образом удалось вывести два прогноза: оптимистичный и пессимистичный.

Вышеприведенные цифры касаются оптимистического сценария. Пессимистические же следующий: выбросы не изменятся, а средние температуры продолжат расти. К 2100 году средняя летняя температура в Израиле может составить 37,5 градуса по Цельсию.

Таким образом в Израиле станет жарче летом, а потому вырастет количество лесных пожаров. Как рассказал доктор Амир Гивати, эксперт по климату из Тель-Авивского университета, высокая температура заставляют растения высыхать.

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