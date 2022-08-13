Эксперты рассказали, насколько жарче станет в Израиле к 2030 году

В 2022 году средняя температура за лето в Израиле должна составить 33 градуса по Цельсию. Предполагается, что к 2030 году она вырастет до 34 градусов. Более того, к 2050 году показатель вырастет до 35 градусов.
Об этом сообщили в израильской метеослужбе.
Чтобы это выяснить, израильские ученые решили воспользоваться разработанными ими же моделями. Таким образом удалось вывести два прогноза: оптимистичный и пессимистичный.
Вышеприведенные цифры касаются оптимистического сценария. Пессимистические же следующий: выбросы не изменятся, а средние температуры продолжат расти. К 2100 году средняя летняя температура в Израиле может составить 37,5 градуса по Цельсию.
Таким образом в Израиле станет жарче летом, а потому вырастет количество лесных пожаров. Как рассказал доктор Амир Гивати, эксперт по климату из Тель-Авивского университета, высокая температура заставляют растения высыхать.
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