Эксперты рассказали о состоянии окружающей среды в Израиле

Израиль каждый год теряет открытое пространство, эквивалентное по площади среднему израильскому городу. Так, лесные пожары становятся все более частыми, интенсивными и масштабными, а две трети страны подвержены световому загрязнению в такой степени, что это наносит ущерб экосистемам и биоразнообразию.
Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на отчет Maarag.
С другой стороны, природные заповедники расширяются на суше и на море, а растительный покров в более дождливой северной части страны увеличивается.
Согласно отчету, в период с 2017 по 2020 год в среднем 30 квадратных километров природных, лесных и сельскохозяйственных земель ежегодно терялось.
Это примерно эквивалентно по размеру Зихрон-Яакову или Кейсарии.
Также ползучая урбанизация привела к усилению фрагментации природного пространства, что затрудняет передвижение диких животных по населенным пунктам.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что в ООН объявили чрезвычайную ситуацию в океанах.
Еще напомним, что экологи предупредили о вымирании ежей уже к 2050 году.
Также Курсор сообщал, что в Израиле введут стандарты энергоэффективности для новых домов.