Эксперты рассказали о состоянии окружающей среды в Израиле

Поскольку летом в Израиле почти не бывает гроз, лесные пожары всегда вызываются людьми либо по неосторожности, либо по умыслу.

Израиль каждый год теряет открытое пространство, эквивалентное по площади среднему израильскому городу. Так, лесные пожары становятся все более частыми, интенсивными и масштабными, а две трети страны подвержены световому загрязнению в такой степени, что это наносит ущерб экосистемам и биоразнообразию.

Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на отчет Maarag.

С другой стороны, природные заповедники расширяются на суше и на море, а растительный покров в более дождливой северной части страны увеличивается.

Согласно отчету, в период с 2017 по 2020 год в среднем 30 квадратных километров природных, лесных и сельскохозяйственных земель ежегодно терялось.

Это примерно эквивалентно по размеру Зихрон-Яакову или Кейсарии.

Также ползучая урбанизация привела к усилению фрагментации природного пространства, что затрудняет передвижение диких животных по населенным пунктам.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что в ООН объявили чрезвычайную ситуацию в океанах.

Еще напомним, что экологи предупредили о вымирании ежей уже к 2050 году.

Также Курсор сообщал, что в Израиле введут стандарты энергоэффективности для новых домов.