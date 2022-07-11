Школьные принадлежности в Израиле подорожали

По словам экспертов, свою роль в росте цен сыграли большие проблемы с коронавирусом в Китае, а также полномасштабная война, начатая россией в Украине.

До первого сентября осталось уже меньше двух месяцев, но стоимость товаров для школы уже выросла. В среднем цены поднялись примерно на 3,5 процента, хотя в некоторых случая подорожание более существенное. Подорожали рюкзаки, пеналы, кресла для школьников, сумки для малышей в детский сад и прочие товары.

Это объясняется двумя причинами:

Перебоями с производством в Китае, который сейчас страдает от коронавируса;

Повышением цен на топливо, которые начали расти после того, как россия* начала полномасштабное вторжение в Украину.

Свою роль также играет подорожание транспортных расходов.

Ранее наш сайт сообщал, что в Израиле образовался профицит бюджета. Впервые с 2007 года за год в Израиле образовался профицит бюджета. Он составляет 6,4 миллиарда шекелей. Это примерно 0,4 процента валового национального продукта.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в Израиле упадут цены на мясо.

Еще напомним, что технологическая сфера Израиля продолжает серию потерь и увольнений.