Продовольственный кризис в Украине: Израиль стремится импортировать пшеницу из Казахстана

Казахстан является одной из ведущих стран мира по экспорту зерна.

Министр туризма Константин (Йоэль) Развозов возглавит политическую делегацию в Казахстане, чтобы обсудить возможность импорта пшеницы и муки в Израиль. Развовоз также является председателем Межправительственного комитета по экономике между Израилем и Казахстаном.

Цель визита делегации в Казахстан — обсудить глобальный дефицит зерна, возникший в результате развязанной россией* войны против Украины, и попытаться заключить сделку по импорту между Казахстаном и Израилем.

Кроме этого, импорт зерна из Казахстана повысит продовольственную безопасность Израиля и снизит цены на зерно.

В ходе своего визита Развозов встретится с премьер-министром Казахстана, председателем сената, вице-премьером, министром туризма, министром сельского хозяйства, культуры и спорта и министром охраны окружающей среды. Министр также направит председателю сената официальное приглашение от спикера кнессета Микки Леви посетить Израиль.

Ранее Курсор писал, что в Израиле упадут цены на мясо. Кроме того, государство будет продвигать на законодательном уровне введение обязательной маркировки страны происхождения для сельскохозяйственных продуктов, продающихся в рознице.

Редакция сообщала, что компания «Angel» повысит цены на хлеб на 8-12 процентов. Крупнейший импортер продуктов Diplomat (более 65 марок) также намерен увеличить цены на товары в ближайшее время.

Миру грозит дефицит нута: поставки могут упасть на 20% в этом году. Спад производства в Соединенных Штатах и вторжение россии в Украину могут привести к резкому росту цен на хумус.

Волна роста цен продолжается: на сколько в Израиле подорожают яйца. Волна роста цен в экономике дошла и до яичной отрасли: после двух с половиной лет, когда цены на яйца не менялись, завтра вступит в силу новое решение министерства сельского хозяйства и министерства финансов.

Наша редакция писала, что в Израиле дорожает молоко. Министерства сельского хозяйства и финансов договорились об увеличении стоимости молочной продукции с представителями отрасли.

Курсор писал, что историк предупреждает, что из-за путина всему миру грозит голодомор.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!