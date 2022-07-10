Эль Аль подписала соглашение с пилотами: ситуация с рейсами наладится

Из-за затяжного трудового конфликта с пилотами компания отменила этим летом уже более 100 рейсов: 78 – в июне, и еще 30 – в первую неделю июля.

10 июля завершился трудовой конфликт между пилотами и авиакомпанией Эль-Аль. Из-за него ранее были отменены десятки рейсов. Руководство компании подписало соглашение, согласно которому, зарплаты пилотов будет повышена.

Также соглашение подразумевает набор дополнительных экипажей. Более того, при найме пилотов приоритет будет отдан тем, кого уволили во время коронавирусного кризиса.

В кратчайшие сроки компания наберет и обучит новых сотрудников, чтобы свести к минимуму отмену рейсов.

Напомним, что из-за затяжного трудового конфликта с пилотами компания отменила этим летом уже более 100 рейсов.

При этом закон об авиационных услугах обязывает авиакомпании выплачивать компенсации пассажирам в случае отмены рейса или изменения его условий. Общая сумма компенсаций «Эль Аль» может достигнуть 2 миллионов шекелей.

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