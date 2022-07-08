Технологическая сфера Израиля продолжает серию потерь и увольнений

Сфера IT-технологий переживает не лучшие времена. Вначале хайтек-компании перестали набирать новых сотрудников и заморозили зарплаты, а теперь дело дошло до массовых сокращений.

Продолжаются массовые сокращения и увольнения в сфере хайтека.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Огромные потери несет сектор, который ранее приносил мировую славу стране за выдающиеся открытия и достижения. При этом ранее IT-компании пытались скрыть факт отсутствия найма сотрудников и замораживания зарплат. Крупные компании информируют о сокращении персонала:

Израильский единорог Next Insurance увольняет 150 сотрудников (17%), 40 из офиса в Израиле, остальные в США Стартап Sqream увольняет 30 (18%) сотрудников. Стартап Anadot увольняет 35 сотрудников (27%). Стартап Syte увольняет 13 (8%).



Первоначально проблемы в IT-сфере начались на западе, что стало особенно ощутимым после рекордных наборов в отрасль в предыдущем 2021 году. Теперь спад отрасли затронул Израиль.

«Курсор» ранее информировал, что израильская компания получила награду за лучшую программу искусственного интеллекта. Специалисты израильской компании разработали программу, которая на основе искусственного интеллекта позволяет в считанные секунды трансформировать устную речь в текстовые аналоги.

Также мы писали, что валютные резервы Израиля сократились на шесть млрд долларов. Израильские валютные резервы в июне составили почти 194 миллиарда долларов, что на шесть миллиардов меньше уровня мая. Снижение произошло в результате переоценки.

Напомним, волна роста цен продолжается: на сколько в Израиле подорожают яйца.