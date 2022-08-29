Лапид и Нетаниягу поссорились после брифинга, посвященного ядерному соглашению с Ираном

Между премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу возникла ссора после того, как первый представил своему предшественнику брифинг по вопросам безопасности, который посвящен ядерному соглашению с Ираном.

На встрече основное внимание сосредоточили на сделке с Ираном и «дипломатической и оборонной деятельности, которую Израиль ведет» для влияния на этот вопрос. Также обсуждались другие вопросы нацбезопасности.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«В вопросах национальной безопасности в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции. Израиль силен и будет действовать сообща, чтобы защитить свои интересы безопасности от тех, кто пытается причинить нам вред», – заявил Лапид.

Встречу также посетил военный секретарь Лапида Ави Хиль. После нее Нетаниягу заявил, что он обеспокоен еще больше, чем «до встречи». Также он обвинил Лапида и министра обороны Бени Ганца в том, что те в 2021 году «засыпали при исполнении служебных обязанностей».

«У меня есть четкое послание аятоллам в Тегеране: 1 ноября мы приведем в Израиль сильное и решительное руководство, которое гарантирует, что с соглашением или без него у них никогда не будет ядерного оружия», – добавил лидер оппозиционных движений, имея в виду предстоящие выборы в Кнессет.

Также мы сообщали, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал ООН продолжить расследование в отношении Ирана. Он этот сделал после того, как иранский президент выступил с угрозами в адрес израильской стороны.

Кроме этого, «Курсор» сообщал, что бывший глава Моссада Йоси Коэн сказал, что «мы действовали против ядерной программы в «самом сердце Ирана».