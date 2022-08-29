Экс-глава Моссада: Иранский режим лжет всему миру

Моссад провел множество операций против иранской ядерной программы, в том числе глубоко на иранской территории. Об этом заявил бывший глава Моссада Йосси Коэн сегодня на мероприятии Всемирной сионистской организации в Базеле, сообщает The Jerusalem Post.

Коэн сообщил, что во время его пребывания на посту главы Моссада, «мы провели множество операций против иранской ядерной программы, в том числе в самом сердце Ирана».

«Иранский режим лжет всему миру, и мы доказали это, когда привезли тысячи документов из иранских архивов. Мы доказали это, когда предоставили МАГАТЭ тысячи документов из иранских архивов, документы, которые доказываю, что иранцы лгали МАГАТЭ», — сказал он.

«Я могу гарантировать, что Израиль сделает все необходимое, чтобы задержать и предотвратить создание иранцами атомных бомб, которые будут угрожать государству Израиль», — продолжил Коэн.

Коэн, говоря о государственной поддержке Ираном терроризма, назвал ее еще одной угрозой, стоящей перед Израилем, помимо ядерных устремлений Ирана.

«Режим в Иране является глобальным финансистом терроризма в мире. Эта [иранская] администрация призывает к уничтожению Государства Израиль и стиранию его с лица земли», — сказал Коэн.

Коэн добавил, что «Иран пытается осадить Израиль с юга в Газе и с севера в Сирии и Ливане». Также он сказал, что Иран «обучает и финансирует террористические организации. Администрация разрешает террористическим организациям направлять тысячи ракет в сторону Израиля».

Администрация разрешает террористическим организациям запускать тысячи ракет в сторону Израиля».

Что касается Авраамовых соглашений, то Коэн сказал: «Работа Моссада заключается не только в сборе разведданных, но и в продвижении мира. Мы увидели эти результаты в подписании Авраамовых соглашений, я молюсь, чтобы больше стран из нашего региона присоединились к ним».

Коэн выступил на конференции, инициированной Всемирной сионистской организацией в честь 125-летия Первого сионистского конгресса в Базеле. В мероприятии приняли участие более 1400 еврейских лидеров, предпринимателей и филантропов со всего мира. Конференция посвящена реализации социально-экономического видения Герцля и формулированию ответа на вызовы еврейского народа в ближайшие десятилетия.

Ранее Курсор писал, что президент Ирана выступил с угрозами в адрес Израиля. Президент Ирана заявил, что соглашение не будет достигнуто, если инспекторы продолжат расследование незаявленных объектов, и предостерегает Израиль от реализации угрозы уничтожить ядерную программу Тегерана.

СМИ: ядерное соглашение с Ираном будет состоять из 4-х этапов и вступит в силу через 165 дней. Журналисты получили информацию о подробностях приближающейся ядерной сделки с Ираном. По их информации, Тегеран и мировые государства уже ведут финальные переговоры.

Ранее Курсор сообщал, что разведка заявила о необходимости готовиться к военной конфронтации с Ираном. Высокопоставленные чиновники разведки, вышедшие в отставку, выступили с предупреждением о последствиях ядерного соглашения. «США не смогут помешать Ирану получить ядерную бомбу», — заявили они.

Курсор также писал, что нужен план нападения на Иран: о чем говорил Ганц с помощником Байдена.

Напомним, что ядерная сделка все ближе: Иран отменил свой ультиматум.