Эрдан ушел с выступления президента Ирана в ООН: Отрицатель Холокоста, совершающий массовые убийства

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан ушел во время во время выступления президента Ирана Ибрагима Раиси, выражая протест против его скандальных заявлений.

Эрдан ушел во время выступления президента Ирана на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 21 сентября. Также он оставил на сиденье фото своих бабушки и дедушки, переживших Холокост.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Это новый моральный минимум для ООН. Отрицатель Холокоста, совершающий массовые убийства, поднимается на трибуну ООН, чтобы выразить свою ненависть. Каждому послу, который остается послушать его, должно быть стыдно», – сказал Эрдан.

Таким образом посол выразил протест против недавних скандальных заявлений Раиси, которые поставили под сомнение Холокост. Напомним, что недавно иранский президент усомнился в этой трагедии, где погибло 6 миллионов евреев, и назвал Израиль «ложным режимом».

«Исторические события должны исследовать исследователи и историки. Есть некоторые признаки того, что это произошло. Если это так, они должны позволить его исследовать и исследовать», – заявил Раиси, а больше об этом читайте в нашем материале.

Это не единственное высказывание Эрдана в отношении Ирана, сделанное в последнее время. Так, недавно он заявил, что ядерная сделка с иранской стороной не помешает ей стать ядерным государством.

«Я думаю, совершенно очевидно, что Израиль считает, что эта сделка нанесет серьезный ущерб не только региональной безопасности, но и глобальной безопасности», – заявил он.

Также «Курсор» сообщал, что король Иордании предупредил о «подрыве статус-кво Иерусалима» в ООН.

Помимо этого, журналист рассказал о реакции Израиля на использование россией иранских дронов.