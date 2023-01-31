Еще одна израильская авиакомпания возобновляет рейсы в Турцию

Израильские авиалинии постепенно возобновляют рейсы в турецкие города. После Israir Airlines и Arkia о запуске полетов в страну объявила и компания El-Al.

Об этом пишет Ice.

Авиаперевозчик планирует открыть спустя 15 лет перелеты уже на праздник Песах, согласно разрешениям, которые представители компании должны получить.

К слову, Arkia получила все документы, необходимые для начала полетов. Рейсы в Стамбул и Анталию начнутся 26.02.23 в рамках подготовки к празднику и началу летнего сезона. В общей сложности Arkia будет выполнять 4 еженедельных рейса в Стамбул. Цены на авиабилеты начинаются от 120 долларов в одну сторону.

«Курсор» писал ранее, что в июне текущего года авиакомпания SunExpress, которой на равных паях владеют Turkish Airlines и Lufthansa, решила увеличить частоту авиарейсов из Тель-Авива в Анталью.

Еще мы писали, что израильская чартерная авиакомпания «Сан-Дор» в мае текущего года запускает рейсы в Тиват — современный курортный город на берегу Бока-Которского залива в Черногории.

Напомним, Israir Airlines начнет выполнять рейсы из Израиля в Стамбул после 15 лет, в течение которых израильские авиакомпании не летали в страну. Стоимость перелета стартует от 119 долларов в одну сторону.