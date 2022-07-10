Еще одна мусульманская страна планирует установить дипломатические связи с Израилем — СМИ

Сообщение о возможной нормализации отношений с Сомали появилось на фоне процветающих официальных связей между Израилем и некоторыми арабскими странами.

Представитель президента Сомали заявил в субботу, что правительство намерено проконсультироваться с парламентом о возможности установления дипломатических отношений с Израилем.

Об этом пишет The Times Of Israel, ссылаясь на 12 канал и KAN.

Согласно сообщениям сомалийских СМИ в прошлом месяце, президент Хасан Шейх Мохамуд недавно поддерживал контакты с израильскими официальными лицами во время поездки в Объединенные Арабские Эмираты и даже летал в Израиль, согласно одному из сообщений, которые затем были опровергнуты.

Мохамуд тайно встречался с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Израиле в 2016 году во время своего первого пребывания в должности, которое закончилось в 2017 году.

После его переизбрания на этот пост в мае сомалийский дипломат, близкий к Мохамуду, сказал The Times of Israel, что его возвращение к власти стало положительным моментом для потенциального процесса нормализации отношений между Могадишо и Иерусалимом.

У Израиля нет дипломатических отношений с восточноафриканской страной, население которой составляет около 11 миллионов человек. Сомали, преимущественно суннитская мусульманская страна и член Лиги арабских государств, никогда не признавала Государство Израиль.

В последние годы появлялись спорадические сообщения о растущих связях между Израилем и Сомали.

По словам высокопоставленного чиновника, близкого к Мохамуду, в декабре 2015 года в Иерусалиме состоялась встреча на более низком уровне с участием представителей министерства экономики и официальных лиц из Сомали.

Сообщение о возможной нормализации отношений с Сомали появилось на фоне процветающих официальных связей между Израилем и некоторыми арабскими странами, а также стремления Израиля укрепить свои связи в Африке.

В дополнение к событиям в Сомали, 12-й канал сообщил, что Мусе Бихи Абди, президент Сомалиленда, автономного, относительно стабильного региона страны, недавно сказал официальным лицам США, что делает предложения Израилю, но без какого-либо ответа.

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