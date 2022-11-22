Еще одна технологическая компания Израиля собирается сократить штат

Израильско-сингапурская компания Trax Retail, которая занимается производством технологий, позволяющих отслеживать продажи в магазинах, заявила о том, что будет сокращать штат.

Об этом сообщает Themarker.

Представители компании собираются уволить 8 процентов своих сотрудников (80 человек). Всего в израильском офисе Trax Retail трудится 200 человек и доля уволенных будет ориентировочно такой же, как и в целом в мире.

Технологическая компания уже второй раз в течение полугода увольняет сотрудников, в июне она оставила без работы 12 процентов специалистов, а в израильском центре разработки штат сократили на 20 процентов.

Известно, что Trax Retail была основана в 2010 году, она создает технологии на основе компьютерного зрения и обработки данных, которые помогают анализировать изображения полок в супермаркетах. В частности, с ее помощью можно узнать, как расставлять товары на полках магазинов так, чтобы увеличились объемы продаж.

«Курсор» писал ранее, что в течение текущего года 6500 работников технологических компаний Израиля потеряли работу. Под сокращение, в первую очередь, попали молодые специалисты, а также сотрудники отдела кадров, маркетинга и продаж.

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Напомним, что американская компания Cisco, которая является мировым лидером в области информационных технологий и сетей, недавно объявила о крупных сокращениях своих сотрудников.