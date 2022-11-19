Компания Cisco сокращает штат: грозит ли увольнение израильским сотрудникам

Cisco заявила, что уволит 4 тысячи сотрудников по всему миру.

Американская компания Cisco, которая является мировым лидером в области информационных технологий и сетей, недавно объявила о крупных сокращениях своих сотрудников и контрактов на аренду офисов.

Об этом сообщает Globes.

Представители компании заявили, что уволят 4 тысячи сотрудников по всему миру, что составляет 5 процентов рабочей силы. В Cisco трудятся 800 израильских работников, они задействованы в областях разработки процессоров, систем сотовой связи и корпоративных коммуникаций. Но источники, близкие к фирме, говорят, что сокращение не коснется израильской рабочей силы.

Генеральный директор Cisco Чак Роббинс рассказал изданию, что Cisco приобрела израильские компании за 7,2 миллиарда долларов и вложила в страну намного больше.

Cisco Israel под руководством управляющего директора Орена Саги удвоила продажи за последние пять лет с 500 миллионов шекелей до 1 миллиарда шекелей.

«Курсор» писал ранее, что компания «Штраус» — один из крупнейших производителей продуктов питания в Израиле, объявила о том, что уволит от 100 до 150 сотрудников.

Еще мы писали, что Центральное статистическое бюро Израиля сообщило, что в прошлом месяце уровень безработицы в стране впервые за долгое время вновь пересек 5-процентную отметку.

Напомним, что китайская компания Alibaba сообщила о закрытии центра разработки в Израиле.