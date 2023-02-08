Еще пять компаний хайтека решили вывести свои деньги из Израиля

В общей сложности с их счетов за рубеж будут переведены около 300 миллионов долларов.

В среду, 8 февраля, еще пять высокотехнологических компаний общей стоимостью в 7 миллиардов долларов объявили о своем решении вывести деньги из Израиля.

Об этом сообщает 12-й канал ИТВ.

Их банки переведут с израильских счетов на заграничные счета около 300 миллионов долларов. Еще 600 миллионов долларов, которые должны были поступить в Израиль, не будут переведены на счета компаний в израильских банках.

Эти пять неназванных компаний присоединились к 4 другим фирмам, публично заявившим о выводе средств: WIZ, Papaya Global, Verbit и SKAI.

Компании обосновали свое решение перед банками, пояснив, что их инвесторы требуют диверсифицировать риски.

«Курсор» писал ранее, что IT-компания Wiz, которая занимается разработкой систем обеспечения безопасности цифровой информации, заявила, что в знак протеста против судебной реформы, продвигаемой Яривом Левиным, частично выводит из Израиля свои активы и переводит часть деятельности за границу.

Еще мы писали, что основатель одного из самых успешных технологических единорогов Израиля Том Ливне заявил, что покидает страну и прекращает платить налоги в знак протеста против запланированной новым жестким правительством судебной реформы.

Напомним, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики, в частности о том, что она нанесет ей серьезный ущерб.

Читайте также, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.