Евреи готовятся к Суккоту - в сети появились интригующие кадры

Приближается праздник, в который нам заповедано строить сукки и пребывать в них.

В этом году Суккот начинается в пятницу, 29 сентября, а закончится 6 октября. Евреи по-разному готовятся к праздничным дням.

Так, один мужчина заранее подготовился к Суккоту в условиях жаркой погоды: он установил кондиционер там, где будет строить сукку.

А вот самый известный хабадник Тель-Авива Шай в Суккот ездит на роликах с суккой по главным улицам города и помогает евреям выполнить заповедь посетить сукку.

Тем временем солдаты ЦАХАЛа построили сукки в стиле "милитари". Интересно, что они кошерные.

Между тем саудовский блогер Мухаммад Сауд строит у себя сукку. Он назвал ее «Сукка Мира».

Как сообщал Курсор, раввин рассказал, можно ли превратить машину в сукку.

Также мы писали о том, что во время Суккота движение поездов будет увеличено. Кроме того, за символическую плату израильтяне смогут посетить выставку в Хайфском железнодорожном музее.