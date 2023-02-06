Еврейские федерации Северной Америки собирают деньги для Турции и Сирии

Еврейские федерации Северной Америки (JFNA) учредили фонд помощи для оказания гуманитарной помощи людям в Турции и Сирии после разрушительных землетрясений.

Об этом информирует Jewish News Syndicate.

«Мы оплакиваем трагическую гибель людей, вызванную этой катастрофой, и посылаем наши надежды и молитвы за всех тех, кто был ранен. Мы остаемся в тесном контакте с нашими партнерами по оказанию помощи при стихийных бедствиях на местах и ​​мобилизуем наши сообщества для сбора средств для поддержки их жизненно важной работы», — сказала Джули Платт, председатель правления JFNA.

Неправительственная гуманитарная организация IsraAID, которая оказала помощь после землетрясений на Гаити, в Индонезии и других местах, заявила, что тоже будет помогать.

«Мы стремимся использовать наш обширный опыт реагирования на землетрясения и другие стихийные бедствия по всему миру, чтобы помочь пострадавшим. Мы срочно направляем группу экстренного реагирования в пострадавший район в Турции и будем оценивать ситуацию, чтобы увидеть, как мы можем лучше всего поддержать эти сообщества и помочь на долгом пути к восстановлению», — сказал Йотам Полизер, генеральный директор IsraAID.

Как сообщал Курсор, глава Альянса раввинов исламских государств раввин Менди Читрик сообщил, что информации о жертвах среди еврейских общин в зоне землетрясений в Турции не поступало.

«Пожалуйста, продолжайте молиться за наших друзей и коллег, с которыми мы не можем связаться в Адыямане, Малатье, Антакье, Газиантепе и Килисе», написал раввин Читрик.

По его словам, все члены еврейской общины находятся в безопасности, однако он пока не знает точно, был ли нанесен какой-либо ущерб их синагогам. Сейчас раввин направляется в южную Турцию.

Курсор писал, что в Турции и Израиле произошло новое землетрясение. Подземные толчки ощущались в городах Афула, Нагария и Ор-Акива.

Кроме этого, Израиль предложил помощь Турции после мощного землетрясения. Израиль предложил Турции оказать гуманитарную помощь после разрушительного землетрясения.