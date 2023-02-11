Еврейским объектам на территории Германии грозит опасность — СМИ

По словам депутата Бундестага, федеральное правительство прилагает недостаточно усилий для предотвращения угрозы со стороны режима аятолл.

Корпус стражей иранской революции интенсивно шпионит за еврейскими и израильскими объектами в Германии.

Об этом сообщает Welt.

Так, по словам депутата от фракции Левой партии Мартины Реннер, федеральное правительство прилагает недостаточно усилий для предотвращения угрозы со стороны режима аятолл.

«Власти должны усилить давление и судебное преследование. При необходимости нужно применять суровые меры, такие как лишение дипломатического иммунитета или высылка агентов», — заявила Реннер.

Как сообщал Курсор, в годовщину событий «Хрустальной ночи» Институт Гете в Тель-Авиве решил провести конференцию под названием «Холокост, Накба и немецкая культура памяти». Мероприятие, вызвавшее большой гнев в Израиле, было инициировано Фондом Розы Люксембург немецкой партии Die Linke.

МИД резко раскритиковал это событие и осудил его.

«Министерство иностранных дел выражает шок и отвращение перед лицом вопиющего пренебрежения Холокостом и циничным и манипулятивным намерением создать связь, вся цель которой состоит в том, чтобы опорочить Израиль», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Германии попытались сократить ежегодную сумму репараций пережившим Холокост. Такое решение попытался организовать министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Это произошло через 70 лет после подписания Израилем и Германией Соглашения о репарациях. Естественно, такие действия вызвали гнев в Израиле и среди еврейских общин по всему миру, и в конце концов решение было отменено благодаря неожиданному вмешательству правительства США.

Также Курсор информировал о том, что в мае немецкая полиция арестовала 170 протеррористических активистов в Берлине, во время попытки провести так называемую 74 годовщину Накбы.