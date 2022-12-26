«Фашистское правительство» Нетаниягу объявило войну палестинцам — ХАМАС

Террористы заявляют о массовых нападениях со стороны поселенцев и угрожают «оккупационным властям» местью.

Продолжающиеся нападения поселенцев на мечеть Аль-Акса и поджоги автомобилей и домов палестинских семей «представляют собой значительную эскалацию их преступлений и терроризма, оккупационные власти заплатят за это».

Об этом, как сообщает inn.co.il, заявил представитель движения ХАМАС Абдель Латиф аль-Кану.

Он сослался на отчет Департамента исламских пожертвований о посещении десятками «поселенцев мечети Аль-Акса» (Храмовая гора), а также сообщения палестинцев о нападениях со стороны поселенцев, в том числе о саботаже транспортных средств в районе Наблуса, вырубке 50 фруктовых деревьев в Бурине и вандализме на складе в деревне Шофа.

«Палестинцы сталкиваются с фашистским правительством, которое объявляет войну нашему народу, и это требует от нас ответа путем ужесточения борьбы с оккупацией, … чтобы бороться с растущим терроризмом против нашего народа и его святых мест», — заявил представитель ХАМАСа.

Как сообщал Курсор, лидер ХАМАСа Халед Машаль заявил, что «новое сионистское правительство состоит из самых экстремистских религиозных и националистических правых в истории образования».

По его словам, «Газа победила, и теперь ей нужно возобновить кампании по снятию осады, и этот вопрос стоит на первом месте в нашем списке приоритетов».

Ранее Курсор писал, что ХАМАС угрожает правительству Нетаниягу из-за Храмовой горы. Предупреждение ХАМАС: Израиль будет нести ответственность за действия Бен-Гвира в Иерусалиме.

Террористы ФАТХ угрожают Израилю: Мы будем бороться любой ценой. Террористическое крыло организации ФАТХ восхваляют террористов, которые противостояли солдатам ЦАХАЛа.

Наша редакция сообщала, что ФАТХ и Палестинский исламский джихад объединяются для борьбы с ЦАХАЛом. Несмотря на разногласия между двумя группами, в последние месяцы они активизировали свое сотрудничество как в Дженине, так и в Наблусе.