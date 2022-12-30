ФАТХ и ХАМАС призывают усилить сопротивление Израилю

Палестинские лидеры из ФАТХ и ХАМАС призвали к единству и народному сопротивлению новому израильскому правительству.

«Палестинцы не боятся нового израильского правого правительства и готовы противостоять ему», — заявили палестинские официальные лица, когда Биньямин Нетаниягу представил своих министров в Кнессете.

Официальные лица также призвали усилить «народное сопротивление» Израилю, особенно на территории иудеи и Самарии, и в Восточном Иерусалиме.

Когда Нетаниягу обращался к Кнессету, сотни палестинцев собрались в ПА, чтобы отпраздновать 58-ю годовщину начала первого нападения на Израиль со стороны правящей группировки ФАТХ во главе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

«Угрозы оккупации и ее нового крайне правого правительства нас не испугают. Мы подтверждаем, что будем оставаться непоколебимыми до тех пор, пока не будет создано палестинское государство и до победы», — заявил на митинге премьер-министр ПА Мохаммад Штайе.

Штайе сказал, что ФАТХ останется «верным мученикам и заключенным, своим основателям и нашему народу». Он призвал палестинцев продолжать «народное сопротивление» Израилю.

Заместитель председателя ФАТХ Махмуд Алул заявил, что палестинцы готовы противостоять «самому правому сионистскому правительству» в Израиле. Алуль утверждал, что новое правительство Израиля представляет опасность для Иерусалима, мечети Аль-Акса и всех палестинцев, а также израильтян арабского происхождения.

Он призвал всех палестинцев работать вместе, «чтобы противостоять этому правому фашистскому правительству». Алуль также призвал к эскалации «народного сопротивления».

Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что палестинцы будут противостоять новому израильскому правительству посредством «сопротивления и единства». Он также сказал, что палестинцы не боятся «угроз» со стороны членов нового израильского правительства.

Хания предсказал, что политика правительства Нетаньяху усилит напряженность. По его словам, палестинцы отреагируют на расширение поселений «эскалацией и расширением сопротивления и оказанием давления всеми доступными средствами, чтобы выкорчевать поселенцев и оккупирующую территорию со всей земли Палестины».

Ранее Курсор писал, что лидер ХАМАС угрожает Израилю: Мы победим «оккупантов и их новое правительство». Главный лидер ХАМАС заявил, что «новое сионистское правительство состоит из самых экстремистских религиозных и националистических правых в истории образования».

Курсор писал, что ХАМАС угрожает правительству Нетаниягу из-за Храмовой горы. Предупреждение ХАМАС: Израиль будет нести ответственность за действия Бен-Гвира в Иерусалиме.

Террористы ФАТХ угрожают Израилю: Мы будем бороться любой ценой. Террористическое крыло организации ФАТХ восхваляют террористов, которые противостояли солдатам ЦАХАЛа.

Наша редакция сообщала, что ФАТХ и Палестинский исламский джихад объединяются для борьбы с ЦАХАЛом. Несмотря на разногласия между двумя группами, в последние месяцы они активизировали свое сотрудничество как в Дженине, так и в Наблусе.