Фермер из кибуца Нир Ам показал последствия попадания ракет на его поля

«После «Страж стен» компенсацию получил быстро, надеюсь, что и в этот раз будет так же», — сказал журналистам израильтянин.

Офер Либерман, фермер из кибуца Нир Ам показал, что происходит на его полях после попадания на них ракет террористов.

עופר ליברמן, חקלאי מקיבוץ ניר עם, אצל @amit1tomer ו-@peretzsami: "בשטחים חקלאיים כיפת ברזל לא מיירטת את הטילים — היו כמה נפילות בשדות האבוקדו וכ-70 עצים שנשרפו, חלק נעקרו מפגיעה ישירה. יש גם תקלות במערכת ההשקיה. אחרי שומר החומות קיבלתי את הפיצויים מהר, מקווה שגם הפעם זה יהיה כך" pic.twitter.com/JZsNd6ably — גלצ (@GLZRadio) August 8, 2022

«В сельскохозяйственных районах «Железный купол» не перехватывает ракеты — было несколько падений на полях авокадо и было сожжено около 70 деревьев, некоторые были выкорчеваны. В системе орошения тоже есть сбои. После «Страж стен» компенсацию получил быстро, надеюсь, что и в этот раз будет так же», — сказал журналистам израильтянин.

Напомним, что посол Израиля в ООН Гилад Эрдан призывает всемирный орган осудить ракетные обстрелы мирного населения со стороны Исламского джихада и противопоставляет его ЦАХАЛу.

Кроме того, премьер-министр Яир Лапид подвел итоги операции и поблагодарил министра обороны, а также Нетаниягу за то, что «он проявил ответственность».

Как ранее писал Курсор, высокопоставленный чиновник сообщил Армейскому радио, что Израиль может столкнуться с нехваткой финансирования для пополнения запасов ракет-перехватчиков Железного купола.