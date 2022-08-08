Фермер из кибуца Нир Ам показал последствия попадания ракет на его поля

Офер Либерман, фермер из кибуца Нир Ам показал, что происходит на его полях после попадания на них ракет террористов.
«В сельскохозяйственных районах «Железный купол» не перехватывает ракеты — было несколько падений на полях авокадо и было сожжено около 70 деревьев, некоторые были выкорчеваны. В системе орошения тоже есть сбои. После «Страж стен» компенсацию получил быстро, надеюсь, что и в этот раз будет так же», — сказал журналистам израильтянин.
Напомним, что посол Израиля в ООН Гилад Эрдан призывает всемирный орган осудить ракетные обстрелы мирного населения со стороны Исламского джихада и противопоставляет его ЦАХАЛу.
Кроме того, премьер-министр Яир Лапид подвел итоги операции и поблагодарил министра обороны, а также Нетаниягу за то, что «он проявил ответственность».
Как ранее писал Курсор, высокопоставленный чиновник сообщил Армейскому радио, что Израиль может столкнуться с нехваткой финансирования для пополнения запасов ракет-перехватчиков Железного купола.