Французский мебельный гигант объявил о выходе на израильский рынок

Известная французская компания Gautier заявила, что выходит на рынок Израиля. Первый магазин в 2024 году планируют открыть в Тель-Авиве.

Об этом пишет «НЭП».

Директор предприятия заявил, что Израиль — единственная крупная страна на Ближнем Востоке, где компания еще не была представлена и пора это исправлять.

Решение о выходе на израильский рынок является частью стратегии экспансии бренда, направленной на распространение поставок и открытие мебельных магазинов за рубежом. Сегодня Gautier насчитывает 120 магазинов по всему миру. Ежегодно прибыль сети составляет где-то 120 миллионов евро.

«Курсор» писал ранее, что весной следующего года в Израиле начнет функционировать онлайн-магазин французской сети супермаркетов Carrefour, которая заходит на наш рынок.

Еще мы писали, что H&M – популярная шведская марка, что занимается выпуском одежды и товаров для дома запустила в Израиле свой интернет-магазин.

Напомним, что в среду, 11 января, в торговом центре «Дизенгоф» в Тель-Авиве открылся первый круглосуточный магазин 7-Eleven, спустя чуть более год после того, как Electra Consumer Products (ECP) ​​объявила о подписании 20-летнего франчайзингового соглашения с американской международной сетью круглосуточных магазинов.

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