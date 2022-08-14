Теракт в Иерусалиме: Либерман озвучил заявление

Авигдор Либерман прокомментировал теракт в Иерусалиме.

«Жестокое нападение сегодня ночью в Иерусалиме. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и сил их семьям. Я благодарен силам безопасности, которые действовали решительно и привели к поимке презренного террориста. Мы не позволим наносить вред гражданам Израиля и их безопасности», — написал он.

פיגוע אכזרי הלילה בירושלים. אני מייחל להחלמה מהירה של הפצועים ומחזק את משפחותיהם. אני מחזק את כוחות הביטחון שפעלו בנחישות והביאו ללכידת המחבל הנתעב. לא נעבור לסדר היום על פגיעה באזרחי ישראל ובביטחונם. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) August 14, 2022

Напомним, что появились данные об имени арабского террориста, совершившего теракт в Иерусалиме. Это Амир Сидави, 25-летний араб, гражданин Израиля, житель восточных районов Иерусалима. Фото и подробности смотрите здесь.

«Курсор» ранее писал, что ХАМАС назвал теракт в Иерусалиме «естественной реакцией». Руководство ХАМАСа угрожает продолжением и эскалацией терактов в Иерусалиме. Боевики приветствуют террористов, стрелявших в людей в Старом городе.

Также мы сообщали, что водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта.