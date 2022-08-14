Теракт в Иерусалиме: Либерман озвучил заявление

Авигдор Либерман прокомментировал теракт в Иерусалиме.
«Жестокое нападение сегодня ночью в Иерусалиме. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и сил их семьям. Я благодарен силам безопасности, которые действовали решительно и привели к поимке презренного террориста. Мы не позволим наносить вред гражданам Израиля и их безопасности», — написал он.
Напомним, что появились данные об имени арабского террориста, совершившего теракт в Иерусалиме. Это Амир Сидави, 25-летний араб, гражданин Израиля, житель восточных районов Иерусалима. Фото и подробности смотрите здесь.
«Курсор» ранее писал, что ХАМАС назвал теракт в Иерусалиме «естественной реакцией». Руководство ХАМАСа угрожает продолжением и эскалацией терактов в Иерусалиме. Боевики приветствуют террористов, стрелявших в людей в Старом городе.
Также мы сообщали, что водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта.