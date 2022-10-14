Гафни о сделке с Ливаном: «Я не доверяю Лапиду»

Депутат от ультраортодоксальной партии Моше Гафни, член фракции «Дегель ха-Тора» «Яадут а-тора», сказал, что его партии «необходимо будет принять решение», если возглавляемый «Ликудом» блок не получит 61 место в Кнессете на ноябрьских выборах.

В интервью, которое будет опубликовано сегодня в Maariv, Гафни объяснил: «Если блок не получит 61 место в Кнессете, мы соберемся и примем решения. Но я не верю, что это произойдет. с правым блоком. Чтобы было понятнее: мы пойдем с правыми и с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу».

По мнению Гафни, морское соглашение с Ливаном необходимо, но требует большой осторожности: «Я согласен с тем, что нам нужно договориться с Ливаном по газовому вопросу, и нам нужно продолжать с ними диалог, но я не доверяю действующему правительству. Я не доверяю небрежности премьер-министра Яира Лапида. В соглашении есть выгоды, но есть и риски».

«Это правительство может сколько угодно приносить рекомендации от профессионалов, но они также подчиняются прихотям командующего. Соглашение требует большой осторожности и внимания», — добавил он.

Когда его спросили, может ли он указать конкретные детали соглашения, которые он считает проблематичными, Гафни сказал: «Нет конкретных моментов, которые я мог бы упомянуть. Я рассмотрю его очень подробно, а затем решу, поддерживать ли его».

На самом деле соглашение вряд ли будет вынесено на голосование в Кнессет. Вместо этого оно будет представлено Кнессету как решенное дело.

Ранее Курсор писал, что президент Ливана объявил, что принимает соглашение о морской границе с Израилем. Президент Ливана Мишель Аун официально объявил в своем обращении к нации, что Ливан принимает соглашение о морской границе с Израилем, которое было достигнуто при посредничестве США.

Курсор сообщал, что Нетаниягу обратился к Лапиду и сказал, что «когда вы сдаетесь Насралле, вы получите беспорядки в Иерусалиме».

Глава СНБ Израиля Эяль Хулата высказался касаемо сделки о демаркации морской границы с Ливаном. Он сказал, что государство уступит почти 10 км территориальных вод, а также призвал к проведению референдума о сделке с Ливаном.

Напомним, что министр обороны Бени Ганц расхвалил соглашение о морской границе с Ливаном и назвал преимущества сделки, которая «устанавливает новое уравнение безопасности».