Галант отправляется в Вашингтон - стали известны детали визита

В столице США министр обороны встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Министр обороны Йоав Галант сообщил, что встретится в этом месяце с главой Пентагона генералом Ллойдом Остином в Вашингтоне.

Об этом информирует портал Mako.

В официальном заявлении, сделанном от имени Галанта, говорится, что стороны планируют обсудить пути укрепления связей в области безопасности между странами и ситуацию на Ближнем Востоке.

Как известно, еще в марте премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил министрам правительства не ездить в Вашингтон, пока он сам не посетит столицу США. Сейчас - примерно через две недели после встречи премьер-министра с президентом США Байденом - все стало на свои места.

Как сообщал Курсор, на днях министр обороны Йоав Галант отправился в Германию с официальным визитом. В ходе своей поездки он решил посетить мемориал «Платформа 17» в Берлине в память о жертвах Холокоста.

«Через 80 лет после того, как 50 000 евреев были отправлены отсюда на верную смерть, мы стоим здесь, наша делегация, представляющая систему безопасности Израиля, которая обеспечивает системы защиты немецких граждан», - отметил Галант.

Ранее Курсор писал о том, что Байден поставил Нетаниягу ультиматум во время встречи в Нью-Йорке. Журналист NYT Томас Фридман утверждает, что хотя глава Белого дома и выглядел дружелюбно, он «в частном порядке сунул Биби в карман домашнее задание».

Также мы сообщали, что не так давно в американском Нью-Йорке прошла встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента США Джо Байдена. В ходе переговоров стороны обсудили ряд важных тем. В том числе — вопрос о создании экономического коридора между Азией, Ближним Востоком и Европой.