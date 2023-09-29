Также он сделал важное заявление, будучи в Германии.

Министр обороны Йоав Галант отправился в Германию с официальным визитом. В ходе своей поездки он решил посетить мемориал «Платформа 17» в Берлине в память о жертвах Холокоста.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

«Через 80 лет после того, как 50 000 евреев были отправлены отсюда на верную смерть, мы стоим здесь, наша делегация, представляющая систему безопасности Израиля, которая обеспечивает системы защиты немецких граждан», - отметил Галант.

Также известно о его встречи с Францем Михальским, пережившим Холокост, который сейчас вместе с женой Петрой проживает в Берлине. В разговоре с ним Галант заявил следующее:

«У нас есть возможность защитить себя, наши семьи и наших детей самостоятельно, и мы сделаем это – в этом заключается миссия нашей системы безопасности».

Ранее "Курсор" писал о том, что министр обороны Галант летит в Германию. Отмечается, что во время визита глава оборонного ведомства примет участие в церемонии подписания документа о начале продаж Германии системы Arrow 3, производимой израильской компанией Aerospace Industry.

Также мы сообщали, что Израиль и Германия подписали соглашение по поставке Arrow 3. Соглашение, подписанное представителями министерств обороны Израиля и Германии, высвободит 560 миллионов евро средств, одобренных парламентом Германии в июне, что приведет к тому, что Израиль начнет производство трех батарей Arrow 3.

Министр обороны Йоав Галант назвал подписанное соглашение «огромным достижением для оборонной промышленности» сразу после подписания письма-обязательства.