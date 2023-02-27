Галант посетил место теракта в Хаваре: Мы не потерпим терроризма против израильтян

Министр обороны Йоав Галант заявил, что террорист, стоящий за стрельбой в Хаваре, будет схвачен, и призывает израильтян не брать закон в свои руки.

Министр обороны Израиля Йоав Галант («Ликуд») сегодня посетил место теракта на шоссе 60 в арабской деревне Хавара в Самарии.

Об этом сообщает INN.

Галант сказал, что в этом районе усилены меры безопасности, и призвал израильтян не брать закон в свои руки после ночных беспорядков в Хаваре, в результате которых погиб местный житель и сотни человек получили ранения.

«Сейчас мы стоим на месте, где произошел теракт в Хаваре. Это была жестокая атака. Грустно думать об огромной боли семьи, потерявшей обоих сыновей. Это ужасно. Я был здесь с командирами ЦАХАЛа. Нас ожидают сложные дни, может быть, даже очень тяжелые дни, это может произойти здесь, в Иудее и Самарии, в секторе Иерусалима или в секторе Газа», — сказал министр.

«Я дал четкие инструкции ЦАХАЛу, ШАБАК и пограничной полиции: обеспечить готовность противостоять всем угрозам, усилить войска и деятельность на местах и, самое главное, достичь и задержать террористов. Мы не потерпим терроризма против израильтян и действовать всеми возможными способами», — отметил Галант.

«В связи с этим я призываю всех восстановить спокойствие. Индивидуальная деятельность незаконна и невозможна. Мы не можем допустить ситуации, когда граждане берут закон в свои руки. Я призываю всех соблюдать закон и порядок, доверять ЦАХАЛу и силам безопасности повсюду, по всей стране. Доверяйте ЦАХАЛу, мы делаем необходимую работу», — добавил министр.

«И в заключение, как солдат-ветеран, я помню много трудных дней — дней, когда я просыпался от тяжелой реальности. Я знаю, что мы увидим еще один день и другое утро, и мы преодолеем это. Мы объединимся, будем работать вместе, обеспечим безопасность. Мы будем защищать жизни и будем доверять ЦАХАЛу и организациям безопасности», — отметил он.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ продолжает розыск стрелка, устроившего теракт в Хаваре. ЦАХАЛ активизирует поиски возле Шхема.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год.

ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья.

После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.