Галант заявил, что в 20 км от границы с Израилем Иран строит опасный объект

Он может серьезно помочь террористам.

Министр обороны Йоав Галант заявил, что Иран сейчас занимается строительством аэропорта в Келат-Джабуре в Ливане, примерно в 20 километрах от Израиля. Им будут пользоваться для террористических целей.

Об этом сообщает издание "Детали" со ссылкой на Haaretz.

Чиновник сказал об этом сегодня, 11 сентября, когда выступал на конференции «Политика терроризма» в Университете Уриэля Райхмана. Галант упомянут, что на фотографиях хорошо заметен развевающийся над взлетной полосой аэропорта иранский флаг.

Режим аятолл рассчитывает, что этот аэропорт поможет наносить удары по Израилю.

«Сейчас Иран представляет собой самую серьезную угрозу Израилю, региональной стабильности и мирового порядка, Он ведет процесс географического и идеологического захвата стран региона и пытается дезинтегрировать их. Его цель — развязать войну на истощение против Израиля, одновременно продвигаясь на пути к ядерному оружию. И участившиеся провокации «Хизбаллы» осуществляются при поддержке Ирана. Но Хасан Насралла, должно быть, забыл, каково реальное отношение сил между Израилем и «Хизбаллой", – заявил Галант.

Министр добавил, что если Насралла допустит ошибку, тогда именно он станет разрушителем Ливана.

Ранее директор Моссада Дэвид Барнеа заявил, что Тегеран планирует передачу *россии ракет малой и большой дальности в дополнение к беспилотникам "Shahed". Прошлые попытки Ирана передать москве для военных целей сорвали, но более подробно об этом он не рассказал.

По мнению Барнеа, в будущем количество предотвращенных сделок лишь увеличится. В то же время он поделился другим опасением касательно сотрудничества Тегерана и рф.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!