Лидер Хизбаллы: Сделка с Ираном не остановит нападения на Израиль

Лидер «Хизбаллы» заявил, что террористическая группировка будет продолжать настаивать на своих требованиях относительно морских «прав» Ливана, несмотря на продолжающиеся ядерные переговоры с Ираном.

Лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла заявил накануне, что продолжающиеся переговоры между мировыми державами относительно возможного возврата к ядерному соглашению с Ираном не помешают «Хизбалле» настаивать на своих требованиях относительно «прав» Ливана в морской сделке у побережья. Таким образом, он оставляет за «Хизбаллой» право взять на себя внешнюю политику Ливана и продолжать угрожать Израилю, тем самым наложив вето на любые шансы на установление спокойствия и мира в регионе.

Причина, по которой лидер «Хизбаллы» сделал эти комментарии, заключается в том, что он обеспокоен тем, что некоторые поверят в возмещение ущерба за возвращение к иранской сделке. Если западные страны придут к соглашению с Ираном, то это может быть связано с «Хизбаллой». Это потому, что «Хизбалла» является могущественным союзником и доверенным лицом Ирана.

Недавняя вспышка конфронтации между Израилем и палестинским «Исламским джихадом» также является примером этого прокси-феномена, когда Иран одной рукой ведет переговоры, а другой использует для разжигания напряженности и насилия.

Лидер «Хизбаллы» заявляет, что вопрос о морских спорах между Ливаном и Израилем, который мог бы быть решен, если бы не шантаж «Хизбаллы» ливанского правительства, не является частью новых переговоров по Ирану. Также «Хизбалла» оставляет за собой право усилить напряженность в связи с газовым месторождением Кариш и другими вопросами.

Проиранские СМИ «Аль-Маядин» сообщают, что «Генеральный секретарь «Хизбаллы» Хасан Насралла подчеркнул, что «вопрос морских границ, месторождения Кариш, нефти и газа и прав Ливана не имеет ничего общего с ядерным соглашением».

Насралла подчеркнул, что «в случае, если Ливан не получит своих прав, которых требует ливанское государство, мы идем на эскалацию, независимо от того, будет подписано ядерное соглашение или нет». По словам Насраллы, «взор в Ливане должен быть обращен на Кариш и ливанские границы, а также на американского посредника, который до сих пор теряет время, которому стало тесно».

Иранская Tasnim News сообщила, что Насралла сказал, что, если «Ливан не получит права, которые требует ливанское правительство, независимо от того, будет ли подписано ядерное соглашение или нет, мы будем двигаться в направлении усиления ответа (на кражу ресурсов Ливана сионистским режимом)».

Ранее Курсор писал, что Хизбалла выступила с новым предупреждением в адрес Израиля. Глава вооруженного движения Ливана «Хизбалла» Хасан Насралла предостерег от любых попыток Израиля распространить свои действия против палестинских боевиков на Ливан.

Угроза Насраллы: Хизбалла держит весь Израиль в зоне досягаемости своих ракет. Хасан Насралла подробно описывает возможности «Хизбаллы».

Курсор писал, что Хасан Насралла угрожает войной из-за спора о морской границе между Израилем и Ливаном.

Курсор писал, что Насралла публично пригрозил Ганцу и поглумился над ЦАХАЛом.

Наша редакция писала, что Бени Ганц пригрозил Ливану и Хизбалле.