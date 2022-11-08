Ганц и Либерман не будут выдвигать кандидата в премьер-министры — СМИ

«Государственный лагерь» и «Наш дом Израиль» не видят смысла в выдвижении своего кандидата, в частности, из-за отсутствия доверия в стане левоцентристов.

Блок «Государственный лагерь» не будет рекомендовать президенту кандидата в качестве политика, способного сформировать правительство — даже своего лидера Яира Лапида.

Об этом со ссылкой на информацию из «Государственного лагеря» сообщает издание Детали.

Отмечается, что партия «Наш дом Израиль» также не станет предлагать президенту Ицхаку Герцогу кандидатуру для формирования правительства.

«Комментаторы объясняют такую позицию двух политических движений не только отсутствием смысла в выдвижении своего кандидата (ведь за Нетаниягу, скорее всего, будет подано 64 голоса), но и отсутствием доверия в стане левоцентристкого лагеря», — пишет СМИ.

СМИ отмечает, что в случае с «Государственным лагерем» данная ситуация в какой-то степени прогнозировалась еще до оглашения результатов выборов: так, в ходе предвыборной кампании они заявляли, что будут рекомендовать не Лапида, а Ганца на должность премьер-министра.

«На данный момент только партия «Авода» заявила, что будет рекомендовать Ицхаку Герцогу доверить формирование правительства Яиру Лапиду. Итого за Лапида отдано 28 голосов», — говорится в материале.

Как известно, в среду, 9 ноября, президент Ицхак Герцог проведет консультации с лидерами партий, прошедших в Кнессет, и затем выберет политика, которому поручит формирование правительства.

Как сообщал Курсор, после провала на выборах блока Лапида между ним и Ганцем отмечается полный разлад. Так, Яир Лапид и Бени Ганц обвиняют друг друга в поражении и даже не разговаривали после выборов.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир и Смотрич выступили с совместным заявлением.

Также мы сообщали, что Либерман резко отреагировал на возможность назначения Смотрича новым министром финансов.