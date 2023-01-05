Ганц: Нетаниягу не имеет права демонтировать правовую систему в Израиле

Бени Ганц заявил, что он не может быть «частью экстремистского правительства, которое нанесет вред системе правосудия».

Председатель Партии национального единства Бени Ганц раскритиковал реформы судебной системы, о которых объявил министр юстиции Ярив Левин.

Об этом сообщает INN.

В интервью Channel 13 News Ганц попросил передать сообщение премьер-министру Биньямину Нетаниягу и сказал: «Да, вы были избраны большинством. Да, у вас есть законные основания для формирования правительства. Да, вы должны управлять … Однако у вас нет законных полномочий демонтировать правовую систему в Израиле. Вас будут помнить как человека, допустившего деградацию системы до несбалансированного и опасного места для демократии в Израиле».

Ганц сказал, что реформа, по сути, направлена ​​на «смену режима в Израиле» и добавил: «У нас нет сбалансированной системы. У нас нет конституции, которая нас защищает. У нас нет двух палат. Есть правительство, которое в основном контролирует Кнессет, и теперь они вместе будут контролировать суды».

Ганц пояснил, что он не совсем против судебной реформы и даже указал на некоторые моменты, которые необходимо в ней исправить.

«Мы предлагаем решение, упорядоченную реформу, основанную на Основном законе: Законодательство, которая будет проводиться в течение длительного процесса и с закулисным оппортунизмом. Это будет сделано вместе со всеми соответствующими органами. Затем, если Кнессет захочет признать недействительным постановление Верховного суда, оно будет приведено в исполнение большинством голосов, что не является политической случайностью», — сказал политик.

Ганц, отвечая на вопрос о том, думает ли он о присоединении к правительству Нетаниягу, сказал: «Я не могу сидеть в экстремистском правительстве, целью которого является нанесение вреда системе правосудия. Здесь существует большая опасность для страны и частных лиц. наша правовая защита в мире».

Ранее Курсор писал, что Ярив Левин представил реформу судебной системы. Новый министр юстиции подготовил реформу, которая призвана уменьшить независимость судебной ветви власти от политической.

Как сообщал Курсор, бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Наша редакция также писала, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.