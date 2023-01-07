Сколько израильтян считают, что Дери может быть министром: опрос

Согласно телевизионному опросу, менее четверти израильтян поддерживают назначение главы ШАС Арье Дери министром в новом правительстве во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает Channel 12.

На вопрос, уместно ли Дери быть министром, 65% участников опроса ответили отрицательно по сравнению с 22%, которые ответили утвердительно. Остальные 13% не могли определиться.

Среди сторонников блока Нетаниягу 43% заявили, что Дери неуместно занимать пост министра, а 42% сказали, что они это поддерживают. Результаты опроса были обнародованы на следующий день после того, как Верховный суд заслушал петиции против назначения Дери министром, при этом судьи поставили под сомнение законность сделки о признании вины в феврале 2022 года, в которой он сказал, что покинет Кнессет только для того, чтобы вернуться через девять месяцев и стать министр кабинета.

Отметим, что Дери был приведен к присяге в качестве министра внутренних дел и здравоохранения на прошлой неделе, когда праворелигиозный блок Нетаниягу пришел к власти после того, как получил большинство мест на выборах 1 ноября. Назначение лидера ультраортодоксальной партии в настоящее время оспаривается в связи с его судимостью в прошлом году за налоговые правонарушения, за которые он был приговорен к условному тюремному заключению.

Ранее журналисты сообщили, что Дери потребовал персонального удвоенного оклада для своего назначенца в Минздраве.

«Курсор» также рассказывал, что посол Израиля в ООН потроллил Совбез за заседание по визиту Бен-Гвира на Храмовую гору.

Помимо этого бывший министр заявил, что будет голосовать против каждого из пунктов плана Левина.