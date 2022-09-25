Ганц: Мы против идеи о создании двух государств

«Мы не хотим контролировать палестинцев, но мы не готовы рисковать своей безопасностью», — заявил министр обороны об идее двунационального государства.

Министр обороны Бени Ганц заявил что правительство во главе с нынешним главой оппозиции и председателем Ликуда Биньямином Нетаниягу означает конец государства Израиль.

Ганц сказал: «Есть один сценарий, в котором Нетаниягу формирует узкое, экстремальное правительство, которое не идет на пользу стране. Когда это произойдет, вы можете пригласить меня на выездное интервью».

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он решение о создании двух государств, о котором говорил премьер-министр Яир Лапид на выступлении на Генассамблее ООН, Ганц сказал: «Мы должны урегулировать наши отношения с палестинцами. Мы не хотим их контролировать, но мы не готовы рисковать безопасностью».

При этом он настаивает, что Израилю всегда придется поддерживать превосходство в плане безопасности в регионе. «Мы не хотим контролировать палестинцев, но мы также не хотим рисковать безопасностью», — добавил он.

«Мы полностью против идеи двунационального государства, — подчеркнул министр обороны, пояснив — Это будет угрожать государству Израиль. Неужели вы хотите, чтобы то, что происходит в Газе, произошло с центром страны? Это совершенно безответственно».

Также Ганц прокомментировал волну палестинского терроризма: «Если службе безопасности придется усилить деятельность по обеспечению безопасности, то это произойдет. Есть проблемы – и все они решаются. Каждый случай будет рассматриваться особо, и приниматься решение вопроса о расширении деятельности или ее сокращении в каждом же конкретном случае. Там, где мы можем координировать свои действия с палестинскими механизмами безопасности, мы делаем это».

Ранее Курсор писал, что у дома министра обороны прошли акции протеста.

Также напомним, что Армия обороны Израиля сообщила о полной готовности к празднованию Рош ха-Шана.