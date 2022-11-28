Израильтяне высказались о будущей коалиции во главе с Нетаниягу — опрос

Согласно опросу, проведенному Ману Гевой в сотрудничестве с iPanel, более половины израильтян считают, что у новой коалиции нет решения проблемы терроризма, которое, как она утверждает, у нее есть.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
В ходе опроса было проанализировано мнение общественности Израиля о будущей коалиции, и в него вошли участники как из блоков сторонников, так и противников Биньямина Нетаниягу, которых спросили о насущных проблемах, затрагивающих сегодня израильское общество, таких как борьба с терроризмом и стоимость жизни.
Борьба с терроризмом
52% населения не верят, что у нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главы «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира будет решение для борьбы с терроризмом, в отличие от 31%, которые считают, что проблемы останутся. 12% участников опроса говорят, что не уверены. Среди сторонников блока Нетаниягу 55% избирателей считают, что новое правительство сможет бороться с терроризмом.
Стоимость жизни
Треть участников заявили, что правительство Нетаниягу справится со проблемой стоимости жизни лучше, чем предыдущее правительство. 40% заявили, что стоимость жизни останется прежней, в то время как почти 20% участников заявили, что трудности, связанные со стоимостью жизни в стране, будут только ухудшаться. Остальные 10% не уверены.
Бен-Гвир как министр общественной безопасности
Опрос также показал, что более высокий процент населения поддерживает назначение Бен-Гвира на должность министра общественной безопасности, чем выступает против: 49% сказали «да» и 46% сказали «нет». Большинство людей, выступающих против назначения, принадлежат к блоку против Нетаниягу, причем 80% говорят, что выступают против того, чтобы Бен-Гвир занимал эту позицию. 5% говорят, что не определились.
Смотрич на посту министра финансов
Тот же опрос показал, что 61% участвовавших не согласны с тем, что лидер Религиозно-сионистской партии Бецалель Смотрич станет министром финансов, по сравнению с 28%, которые были бы удовлетворены этим решением.
Арье Дери в качестве министра внутренних дел
Почти 2/3 населения не согласны с тем, что лидер партии ШАС Арье Дери становится министром внутренних дел, а треть считает, что это нормально. Остальные 6% не определились.
Однако ранее в этом месяце сообщалось, что Нетанияг потребуется одобрение председателя ЦИК, чтобы назначить Дери министром из-за его приговора и условного тюремного заключения в январе этого года.
В ходе опроса у общественности также был задан вопрос о полемике вокруг лидера ШАС и вопрос о том, следует ли изменить закон, который позволил бы тем, кто был осужден и приговорен к испытательному сроку, стать министром. 59% выступили против закона по сравнению с 22%, которые его поддерживают. Внутри блока Нетаниягу больше людей (43%) были против изменения закона, чем тех, кто его поддерживает (29%).
Йоав Галант — министр обороны
55% всех участников довольны назначением Йоава Галанта министром обороны, а 32% — нет.
Мири Регев — министр образования
Что касается возможности назначения депутата от «Ликуда» Мири Регев на должность министра образования, то 62% выступили против, а 23% одобрили назначение. Примерно 15% не определились.
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Курсор писал, что депутат Яадут а-Тора, говоря о коалиционных переговорах, сказал, что есть разногласия с Ликудом по фундаментальным вопросам. Депутат говорит, что «Ликуд» не проводил диалога с «Яадут а-Тора» по фундаментальным вопросам за последние два дня.
Соглашение достигнуто: о чем договорились Ликуд и «Оцма Иегудит». Итамар Бен-Гвир все-таки возглавит министерство внутренней безопасности, которое получит широкие полномочия. Также он призвал остальные правые фракции быстрее сформировать новое правительство.
Напомним, что Ликуд пошел на уступки ортодоксальным партиям.