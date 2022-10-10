Ганц предостерегает Хизбаллу от нападения на Израиль

Министр обороны Бени Ганц сказал, что ЦАХАЛ приведен в состояние повышенной готовности с точки зрения проведения разведывательных, наступательных и оборонительных операций на севере.

Министр обороны Бени Ганц пригрозил уничтожить Ливан, если «Хизбалла» нападет на Израиль, но оптимистично высказался по поводу предстоящей сделки по морскому газу между Израилем и Ливаном, заявив, что она все еще находится на рассмотрении и может быть заключена «в течение нескольких дней».

«Переговоры продолжаются», — сказал Ганц и рассказал о заключенной при посредничестве США сделке, которая установит морскую границу таким образом, чтобы Израиль мог добывать природный газ с буровой установки Кариш и для Ливана для работы на соседнем газовом месторождении Кана.

Террористическая группировка «Хизбалла», действующая в Ливане, предостерегает Израиль от ввода в эксплуатацию газового месторождения Кариш, и ЦАХАЛ готов жестко ответить в таком случае.

«Израиль готов заключить сделку, но он также полон решимости защитить свою безопасность и экономические интересы. В свете этого я дал указание ЦАХАЛу быть готовыми к эскалации, которая не обязательно должна произойти», — сказал Ганц.

«Если «Хизбалла» совершит эту ошибку и нападет на Израиль любым способом — по суше, морю или воздуху — Израиль защитит себя, нападет на них, и если это превратится во что-то большее, мы уничтожим Ливан», — предупредил он.

Однако он подчеркнул, что основное внимание уделялось достижению соглашения с правительством Ливана, которое позволило бы обеим странам добывать газ и учитывало бы как экономические интересы, так и интересы безопасности Израиля. По его словам, сделка также принесет Ливану экономическую выгоду.

«Я думаю, что, в конце концов, если мы достигнем соглашения с ливанским правительством, это будет хорошо для сторон и для стабильности в регионе».

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягху подверг критике премьер-министра Яира Лапида и Ганца по поводу сделки, предупредив, что это плохо для Израиля и что нынешнее правительство уступило всем требованиям Ливана. Его слова поддержал бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Ганц опроверг критику, в том числе со стороны Фридмана, о том, что это была плохая сделка и что Израиль полностью пошел на компромисс со своими интересами. Он подчеркнул, что это «защищает нашу безопасность, стабилизирует регион и вытесняет Иран из этого района».

Ранее журналисты рассказали, что телеканал Хизбаллы дал свою оценку действиям правительства Израиля. В Ливане преподносят израильское правительство как находящееся в состоянии страха и замешательства на фоне «психологической войны» относительно демаркации морской границы.

Кроме этого, Израиль готовится к войне с Хизбаллой после отклонения возросших требований на переговорах о морской границе.

Также Ганц приказал ЦАХАЛу подготовиться к эскалации на севере Израиля. На фоне переговоров с Ливаном касаемо морской границы министр обороны Бени Ганц приказал Армии обороны Израиля подготовиться к эскалации на севере.