Ганц провел беседу с министром обороны Турции: что они обсудили

Министр обороны Бени Ганц обсудил укрепление отношений между Турцией и Израилем в разговоре с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

Об этом он сообщил в Twitter.

Беседа состоялась вечером во вторник, 29 ноября. В ходе разговора Ганц выразил соболезнования турецкому народу от себя и от имени Государства Израиль в связи с преступным нападением в Стамбуле, а также выразил ему свою благодарность за осуждение террористического нападения в Иерусалиме на прошлой неделе.

«После нашей встречи в Турции мы обсудили уговор укрепления связей между странами, способность сотрудничать против терроризма и возможность улучшить отношения между всеми странами Восточного Средиземноморья. Я сказал министру обороны Турции, что уверен, что тенденция усиления отношений в сфере безопасности между странами будет продолжаться», – поделился Ганц.

Ранее Ганц заявил, что проведет независимые переговоры по комитетам с Ликудом.

«Курсор» сообщал, что Объединенный иудаизм Торы выдвинул требование Нетаниягу.

Помимо этого недавно впервые с 2013 года состоялся диалог между назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они договорились о совместных действиях ради установления новой эры в отношениях между Турцией и Израилем, и обсудили пути действий, направленные на значительное укрепление экономических и политических отношений между двумя странами.

В офисе Ликуда заявили, что Нетаниягу выразил соболезнования в связи с убийством турецких граждан в результате теракта, а также предложил помощь Израиля в борьбе с терроризмом. Эрдоган поблагодарил лидера Ликуда, поздравил его с победой на выборах и выразил соболезнования в связи с убийством израильтян в результате теракта в Ариэле.