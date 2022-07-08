Ганц публично обратился к палестинским арабам: Не поддавайтесь ХАМАСу

Министр обороны Бени Ганц обратился сегодня в пятницу к палестинскому населению в Иудее и Самарии и секторе Газа в связи с праздником Адха Мубарак.
Министр Ганц сообщил, что «праздник напоминает нам о вере в Авраама и об источниках, которые связывали наших еврейских сыновей и мусульман тысячи лет назад».
Он сказал также: «Адха Мубарак всем мусульманам, где бы вы ни находились, и палестинцам в Иудее, Самарии и секторе Газа. Хочу поздравить вас с праздником, который позволяет провести время с семьей, отдохнуть и помолиться».
Он отметил, что этот праздник является возможностью для него сообщить мусульманам, «что благодаря стабильной ситуации с безопасностью, над которой мы работаем, продвигаются экономические и гражданские шаги в координации с Палестинской администрацией». Ганц добавил, что именно доверие и безопасность являются ключом к сосуществованию мусульман и евреев в одной стране.
Ганц заключил, что «мы не поддадимся трусливым действиям ХАМАСа и продолжим поддерживать мир, который продвинет вперед многие вопросы, которые укрепят наше качество жизни и наши средства к существованию».
Обращение на иврите смотрите здесь.
Затем Ганц опубликовал еще одно обращение к арабам, но на английском языке:
Напомним, что премьер-министр Яир Лапид и президент Палестинской автономии Махмуд Аббас поговорили по телефону в пятницу. Это был их первый разговор с момента вступления Лапида в должность.