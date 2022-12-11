Ганц раскритиковал передачу гражданской администрации Смотричу

Уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц раскритиковал передачу полномочий гражданской администрации назначенному министру Бецалель Смотричу.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Правая рука не будет знать, где левая рука. Мы закончим вспышками безопасности на местах», ‒ заявил Ганц.

Ранее уходящий министр обороны объявил о запуске «форума действий» против правительства Нетаниягу. Кампания обусловлена спорными политическими изменениями, согласованными на переговорах по формированию правительства назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу.

Ганц хочет, чтобы будущие лидера оппозиции создали «форум действий», блокирующий нарушения демократических ценностей в Израиле, в том числе в сфере образования, поведения ЦАХАЛа и государственной системы сдержек и противовесов. Чиновник также призвал израильтян подписать петицию о присоединении к «борьбе за имидж Израиля».

Также «Курсор» сообщал, что уже в понедельник, 12 декабря, премьер-министр Нетаниягу может поставить вопрос о назначении Ярива Левина спикером Кнессета. По информации инсайдеров, окончательно решение еще не приняли, но даже если его имплементируют, то пока что непонятно, будет ли назначение Левина временным до формирования правительства, или он займет должность главы Кнессета на постоянной основе.

Помимо этого недавно председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич высказался о подписанном с «Ликудом» коалиционном соглашении. По его словам, Нетаниягу полностью поддерживает роспуск гражданской администрации, а также он сделал ряд других заявлений.